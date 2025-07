Ρωσία: Συνετρίβη αεροσκάφος που είχε χαθεί από τα ραντάρ και αγνοούνταν - Κανένας επιζών

Συναγερμός σήμανε στη Ρωσία, καθώς το αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τα ραντάρ και αγνοούνταν, τελικά συνετρίβη.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό πως το επιβατικό αεροσκάφος An-24 της εταιρείας Angara χάθηκε από τα ραντάρ κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Πριν λίγη ώρα ωστόσο, έγινε γνωστό πως τελικά συνετρίβη και δεν υπάρχουν επιζώντες.

Η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών μιλώντας στο TASS, ανέφερε ότι βρέθηκε το σημείο συντριβής του αεροσκάφους An-24 στην περιοχή Αμούρ, καθώς εντοπίστηκαν συντρίμμια αλλά και η άτρακτος του.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας, το ελικόπτερο Mi-8 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αερομεταφορών ανακάλυψε την άτρακτο του αεροπλάνου, η οποία φλέγεται. Οι διασώστες συνεχίζουν να προχωρούν στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇷🇺✈️🚨 WATCH:



Footage captured by a bystander shows the An-24 performing a second landing attempting at Tynda airport.



Bystanders reported the plane flying at a low altitude prior to the crash. https://t.co/ZOpGRdYH62 pic.twitter.com/XgukwR9A1U — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) July 24, 2025

Τέλος, σχετικά με τα άτομα που ήταν στο αεροσκάφος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία επέβαιναν 43 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και έξι μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και SHOT, το αεροσκάφος είχε προορισμό την πόλη Τίντα στην περιοχή Αμούρ της Ρωσίας που συνορεύει με την Κίνα και εκτιμάται πως βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό του, όταν έχασε την επαφή.