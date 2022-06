Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Τουρκία συμφώνησε να ενταχθούν Σουηδία και Φινλανδία στη Συμμαχία

Σε συμβιβασμό φαίνεται πως κατέληξαν Σουηδία και Φινλανδία με την Τουρκία, προκειμένου η Άγκυρα να άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξή των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ, στη «σκιά» του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο, τον Φιλανδό πρόεδρο, Σαούλι Νιινίστο, η Τουρκία συμφώνησε να στηρίξει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε αφού οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα κοινό μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη «απέναντι σε απειλές για την ασφάλειά τους».

Η Άγκυρα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια, μέχρι σήμερα, στον δρόμο της ένταξης των δύο σκανδιναβικών χωρών στη στρατιωτική συμμαχία. Τούρκοι αξιωματούχοι έθεσαν επανειλημμένα ενστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες για τη φερόμενη στήριξη του Ελσίνκι και της Στοκχόλμης σε κουρδικές ομάδες που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ η Άγκυρα, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

[LIVE] 🎥 Signature ceremony with Türkiye 🇹🇷, Finland 🇫🇮 & Sweden 🇸🇪, followed by #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference. https://t.co/rMZDTFH13p