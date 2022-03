Σύνοδος Κορυφής: Να σταματήσουν αμέσως τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και την κάλεσαν να αποσύρει αμέσως όλα τα στρατεύματά της από τη χώρα.

Στο κείμενο συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι ηγέτες μετά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, κατηγορούν τη Ρωσία ότι εξαπολύει επιθέσεις σε αμάχους και τονίζουν ότι η Μόσχα παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις εναντίον των αμάχων και βάζει στο στόχαστρο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους νοσοκομεία, σχολεία και καταφύγια. Αυτά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι και οι συνεργοί τους πρέπει να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», τονίζεται στο κείμενο συμπερασμάτων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πολιορκία της Μαριούπολης και άλλων ουκρανικών πόλεων και η άρνηση της πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απαράδεκτη, υπογραμμίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. «Οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει αμέσως να δημιουργήσουν ασφαλείς διόδους προς άλλα τμήματα της Ουκρανίας, όπως και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και άλλες υπό πολιορκία πόλεις», συνεχίζει το κείμενο συμπερασμάτων.

