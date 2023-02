Βλαντιμίρ Πούτιν: Μας απειλούν ξανά τα γερμανικά τανκς- Έχουμε τα μέσα να απαντήσουμε

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνέκρινε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την μάχη κατά της ναζιστικής Γερμανίας, σε μια ομιλία για τον εορτασμό της 80ης επετείου από την Μάχη του Στάλινγκραντ.

Επικαλούμενος την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. «Είναι απίστευτο αλλά αληθινό», είπε. «Μας απειλούν και πάλι τα γερμανικά τανκς Leopard».

🤡Putin again threatens the West



In short: We didn't send tanks to your borders, we just invaded a sovereign country and carried out a monstrous massacre there. We are not Nazis, you are. We can attack other countries and you shouldn't help them defend themselves, it's not fair! pic.twitter.com/aUe8Cc2U9x