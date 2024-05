Συνελήφθη 17χρονος για απόπειρα δολοφονίας σε σχολείο στην Αγγλία

Ένα 17χρονο αγόρι είχε συλληφθεί για απόπειρα δολοφονίας μετά τον τραυματισμό τριών ατόμων σε σχολείο στο Σέφιλντ στην Αγγλία

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο Birley Community College στο Birley Lane στις 8.50 π.μ. σήμερα το πρωί μετά από αναφορές για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ένα παιδί δέχτηκε ιατρική περίθαλψη μετά την επίθεση που δέχτηκε, ενώ τραυματίσθηκαν και δύο ενήλικες.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του South Yorkshire ανέφερε: «Οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο μετά από αναφορές για περιστατικό με αιχμηρό αντικείμενο στο σχολείο στην Birley Lane γύρω στις 8.50 π.μ.»

🚨🇬🇧BREAKING- Boy 17, arrested for attempted murder in Sheffield school incident



A 17-year-old boy has been arrested on suspicion of attempted murder after two people were injured in an attack at a school in Sheffield.



