Συναγερμός στις ΗΠΑ για πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο - Αναφορές για θύματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στις ΗΠΑ αφότου άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για αρκετά θύματα μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και ο δράστης.

Προς το παρόν παραμένουν ασαφείς οι πληροφορίες για το τι συνέβη στο σημείο ή τα κίνητρα του ενόπλου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής έκανε λόγο για «ενεργό δράστη στο 3 Burton Hills Blvd Covenant School. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως υπάρχουν αρκετοί νοσηλευόμενοι».

Οι γονείς των μαθητών έχουν συμβουλευτεί να μην πλησιάσουν στο σημείο καθώς παραμένει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.