Συναγερμός στην Κούβα αν αναμονή του τυφώνας Ραφαέλ

Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Κούβα, εν αναμονή του τυφώνα Ραφαέλ που αναμένεται να πλήξει το νησί εντός των επόμενων ωρών.

Νωρίτερα σήμερα ο τυφώνας Ραφαέλ, ενισχύθηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 3 λίγο πριν φτάσει στην Κούβα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταιγίδες, ανέμους αλλά και πλημμύρες στα δυτικά τμήματα του νησιού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τυφώνας πλησιάζει την Κούβα με ανέμους που φτάνουν μέχρι και 205 χλμ. ανά ώρα.

Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στη νήσο, με εκατοντάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις ακτές του νησιού για την ασφάλειά τους. Οι Αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα στα σχολεία ενώ παράλληλα διακόπηκαν τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς στα δυτικά της χώρας. Οι εργαζόμενοι ασφάλισαν κτίρια και καθάρισαν τα σκουπίδια κατά μήκος της ακτογραμμής της Αβάνας.

