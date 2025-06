Συναγερμός στην Κολωνία: Εκκενώνονται 20.500 κάτοικοι – Βρέθηκαν βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Περίπου 20.500 κάτοικοι της Κολωνίας, στη Γερμανία, καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους, καθώς οι αρχές της πόλης ετοιμάζονται να εξουδετερώσουν τρεις βόμβες που χρονολογούνται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι αμερικανικής προέλευσης βόμβες εντοπίστηκαν τη Δευτέρα σε ναυπηγείο στην περιοχή Ντόιτς, κοντά στο κέντρο της πόλης. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος, η επιχείρηση εκκένωσης καλύπτει ακτίνα 1.000 μέτρων και χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη του είδους της από το τέλος του πολέμου».

Το μέτρο αφορά κατοικίες, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία αλλά και ένα μεγάλο νοσοκομείο, καθώς και τον σιδηροδρομικό σταθμό Messe/Deutz. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι όσοι αρνηθούν να συμμορφωθούν με την εντολή εκκένωσης, θα απομακρυνθούν με τη συνδρομή της αστυνομίας, ακόμη και διά της βίας αν χρειαστεί, και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τσουχτερά πρόστιμα.

Η εκκένωση ξεκίνησε με συνεργεία του δήμου να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα, ζητώντας από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις οικίες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, μεταφέρθηκαν ακόμη και ασθενείς από τις μονάδες εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Eduardus, με ασθενοφόρα.

