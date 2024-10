Κολωνία: Βρήκαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Εκκένωσαν τρία νοσοκομεία και χιλιάδες σπίτια

Τρία νοσοκομεία και χιλιάδες σπίτια στην Κολωνία εκκενώθηκαν από τις γερμανικές αρχές αφού εντόπισαν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βάρους 1.000 κιλών.

Την εντόπισαν κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου.

Από την αρχή, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, υπήρχαν υποψίες πως θα βρουν πυρομαχικά από αυτή την εποχή και για αυτό είχαν ήδη έτοιμο σχέδιο εκκένωσης και εξουδετέρωσης.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, άλλες 8 βόμβες είναι πιθανό να βρίσκονται στην περιοχή, αλλά αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με περαιτέρω εργασίες.

Η επιχείρηση εκκένωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.300 δημοτικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και 800 εθελοντές, οι οποίοι χτύπησαν τις πόρτες στα σπίτια των κατοίκων για να βεβαιωθούν πως θα εγκαταλείψουν τις οικίες τους, περιγράφηκε από τις αρχές ως η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη επιχείρηση αυτού του είδους από το 1945.

