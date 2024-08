Συναγερμός στη Χαβάη - Πλησιάζει η τροπική καταιγίδα Χόνε

Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαβάη, λόγω της τροπικής καταιγίδας Χόνε.

Η τροπική καταιγίδα Χονέ πλησιάζει σήμερα τις νότιες άκρες της Χαβάης, με ριπές ανέμου και ισχυρές βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα αυτά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμύρες και ζημιές στο Big Island κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών στις ξηρότερες πλευρές των νησιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, εξέδωσε προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα στην κομητεία της Χαβάης, μία προειδοποίηση που περιλαμβάνει όλο το Big Island αλλά και τις απάνεμες πλευρές όλων των νησιών. Νωρίτερα σήμερα, η τροπική καταιγίδα σημείωσε μέγιστους ανέμους ταχύτητας 65 μιλίων/ώρα (105 χλμ/ώρα).

TROPICAL STORM HONE FORMS, MAY THREATEN HAWAII Tropical Storm Hone formed in the central Pacific on Thursday and is expected to pass near or south of Hawaii's Big Island by Saturday night or early Sunday. Source: CBS pic.twitter.com/r3zCyi0Yvb

11:00 AM EDT Update: #Hone remains a strong tropical storm as it continues its westward track towards Hawaii. The current track places the center of Hone moving just south of the Big Island tonight or early Sunday morning, where Tropical Storm Warnings remain in effect. #HIwx pic.twitter.com/Z0KSHYuBgt