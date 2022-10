Συναγερμός για πυροβολισμούς στο Πίτσμπουργκ- Αναφορές για θύματα

Συναγερμός στις Αρχές των ΗΠΑ για πυροβολισμούς στο Πίτσμπουργκ. Υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά ο αριθμός τους παραμένει άγνωστος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το CNN, πολλαπλοί πυροβολισμοί έπεσαν στην αμερικανική Πολιτεία.

Οι Αρχές Ασφαλείας κάλεσαν τους πολίτες στην περιοχή Brighten Heights να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς πρόκειται για ενεργό περιστατικό.

Ο Dan Laurent εκπρόσωπος των τοπικών Υγειονομικών Αρχών επεσήμανε πως έξι άτομα έχουν μεταφερθεί σε κοντινά νοσοκομεία, αλλά δεν έδωσε πληροφορίες για την κατάστασή τους ή για την φύση των τραυμάτων τους.

🚨#BREAKING: Multiple victims shot at a funeral being held at a church



📌#Pittsburgh | #PA



Right now Multiple law enforcement’s are at the scene where multiple people have been shot at a funeral being held at a church with at least 4-6 people Have been repeatedly shot pic.twitter.com/IL4M1soLIU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 28, 2022