Συγκίνησε τους Άγγλους ο βασιλιάς Κάρολος: Έκανε 56 χειραψίες με το πλήθος την Κυριακή του Πάσχα

Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση, μετά την ανακοίνωση πως διαγνώστηκε με καρκίνο, έκανε ο βασιλιάς Κάρολος την Κυριακή του Πάσχα, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Στην εμφάνισή του αυτή, ο Κάρολος συγκίνησε καθώς μίλησε με το πλήθος που του ευχόταν περαστικά. Αυτό το Πάσχα, άλλωστε, ήταν διαφορετικό για την βασιλική οικογένεια, αφού και η Κέιτ Μίντλετον ήταν απούσα, μετά την συγκινητική αποκάλυψη που έκανε στις 22 Μαρτίου, πως και εκείνη νοσεί με καρκίνο.

Αν και κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα είθισται η βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας να πηγαίνει πεζή στην εκκλησία, ώστε να έχει την ευκαιρία να χαιρετήσει το πλήθος που συγκεντρώνεται καθ' οδόν για να δει από κοντά τους Βρετανούς γαλαζοαίματους, αυτό το Πάσχα ο καρκίνος του βασιλιά και της Κέιτ Μίντλετον άλλαξε τα σχέδια των ανακτόρων. Ο βασιλιάς Κάρολος ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μαζί με την βασίλισσα Καμίλα με μια κρατική λιμουζίνα Bentley. Ο μονάρχης ευδιάθετος χαιρέτησε τα πλήθη και κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του ναού, όπου κάθισε μακριά από τα λοιπά μέλη της βασιλικής οικογένειας, έχοντας στο πλευρό του μόνο τη βασίλισσα.

All the well wishes for King Charles are heartwarming. ❤️#RoyalFamily#GodSaveTheKing pic.twitter.com/f3i82HTayx