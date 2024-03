Ευδιάθετος ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Τη θεία λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών παρακολούθησε σήμερα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου στο Ουίνδσορ ο βασιλιάς Κάρολος.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μίλησε για τη «μεγάλη θλίψη» του που έχασε την παραδοσιακή λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, στην οποία παρευρέθηκε μόνο η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα. Η παρουσία του βασιλιά στην πρωινή λειτουργία του Πάσχα εκτιμάται ως ενθαρρυντικό σημάδι για την υγεία του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν θα παρευρεθούν, καθώς η Κέιτ συνεχίζει τη θεραπεία για τον καρκίνο.

