Ο λόγος του βασιλιά Κάρολου για το Πάσχα: «Θα συνεχίσω να υπηρετώ το έθνος με όλη μου την καρδιά»

Με ένα συγκινητικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος έστειλε πασχαλινές ευχές στο βρετανικό λαό σήμερα Μεγάλη Πέμπτη για τους Καθολικούς και την εκκλησία της Αγγλίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος που διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο και κατόπιν οδηγίας των γιατρών του αποφεύγει τα μέρη με πολύ κόσμο, επέλεξε να στείλει τις ευχές του για το Πάσχα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Ουόρσεστερ. Στην λειτουργία τον βασιλιά εκπροσώπησε η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα, η οποία τους τελευταίους μήνες σηκώνει στους ώμους της το βάρος των περισσότερων βασιλικών υποχρεώσεων.

Στο μήνυμα προς το έθνος ο μονάρχης διαβεβαίωσε τους Βρετανούς πως «συνεχίζει να υπηρετεί το έθνος με όλη του την καρδιά», ανέφερε πως αυτό το Πάσχα προσεύχεται ιδιαίτερα και εξέφρασε τη μεγάλη του λύπη που δεν μπορούσε να παραστεί στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. «Η λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης κατέχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου», τόνισε ο βασιλιάς αφού πρώτα είχε διαβάσει το απόσπασμα από τη Βίβλο, που αναφέρεται στον Ιησού που πλένει τα πόδια των μαθητών του.

«Το απόσπασμα από τη Βίβλο μιλά για τη ζωή του Κυρίου μας, ο οποίος γονάτισε μπροστά στους μαθητές του και προς μεγάλη τους έκπληξη έπλυνε τα κουρασμένα πόδια τους. Με αυτή του την πράξη ο Ιησούς έδωσε το παράδειγμα πως και εμείς θα πρέπει να φροντίζουμε και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο - και πως ως έθνος έχουμε ανάγκη και επωφελούμαστε σημαντικά από εκείνους που απλώνουν χέρι φιλίας σε εμάς, ειδικά σε δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος και δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει στο εκκλησίασμα την υπόσχεση που έδωσε στο λαό την ημέρα της στέψης του «είμαι εδώ όχι για να με υπηρετείτε αλλά για να σας υπηρετώ».

«Αυτό προσπάθησα να κάνω πάντα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω», είπε ο μονάρχης, ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο της Γηραιάς Αλβιώνας μόλις 18 μήνες και στις αρχές Φεβρουαρίου διαγνώστηκε με καρκίνο. «Η προσευχή μου ειδικά για σήμερα είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο να συνεχίσει να μας εμπνέει και να ενδυναμώνει όλες τις κοινότητες. Ο θεός να σας ευλογεί όλους αυτό το Πάσχα», είπε στο μήνυμά του προς το έθνος ο βασιλιάς Κάρολος.

Η βασίλισσα Καμίλα «έγραψε» ιστορία την Μεγάλη Πέμπτη αφού είναι η πρώτη φορά που σύζυγος μονάρχη τον εκπροσωπεί στη λειτουργία, που έχει έντονο συμβολισμό για την αγγλικανική εκκλησία και τον θεσμό της μοναρχίας. Από τον 4ο αιώνα οι Βρετανοί μονάρχες την Μεγάλη Πέμπτη μοιράζουν δώρα και νομίσματα σε συνταξιούχους - μέλη της κοινότητας και της εκκλησίας που έχουν διακριθεί για το έργο τους. Είθισται ο εκάστοτε μονάρχης να προσφέρει δώρα σε τόσα άτομα όσα είναι και τα χρόνια του. Το περασμένο έτος ο βασιλιάς Κάρολος μοίρασε δώρα και νομίσματα σε 74 άνδρες και 74 γυναίκες που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην κοινότητα. Το έθιμο τιμά τη μνήμη του Ιησού που έπλυνε τα πόδια των Δώδεκα Αποστόλων μετά τον Μυστικό Δείπνο.



Το μήνυμα του βασιλιά βιντεοσκοπήθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ στα μέσα Μαρτίου. Ο Κάρολος εικονίζεται χαμογελαστός στο γραφείο του, φορά γραβάτα με τα ελληνικά χρώματα, λευκό και γαλάζιο και δίπλα του έχει τοποθετηθεί ένα βάζο με ανοιξιάτικα λουλούδια.

