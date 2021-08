Ένα πρότυπο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου Il-112V συνετρίβη σήμερα στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία άτομα όταν κατέπεσε. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως και οι τρεις είναι νεκροί.

Στο Twitter, ένα ερασιτεχνικό βίντεο δείχνει ένα μεταγωγικό αεροσκάφος του ίδιου τύπου να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ πετά χαμηλά. Μετά από μερικές μανούβρες, το σκάφος συντρίβεται στο έδαφος, και ακολουθεί μεγάλη έκρηξη. Η πιστότητα του βίντεο μένει να διασταυρωθεί.

18+ Exclusive footage of the Il-112V newest aircraft crash in Moscow today.

The fate of the 3 pilots on board is unknown.