Στις 10 Ιανουαρίου κυκλοφορεί το «Spare»- Τα απομνημονεύματα του Χάρι

Στις 10 Ιανουαρίου του 2023 θα κυκλοφορήσουν τελικά τα απομνημονεύματα του Δούκα του Σάσεξ.

Πριν από λίγο ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας και τον τίτλο του πολυαναμενόμενου βιβλίου.

Το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι θα τιτλοφορείται «Spare», σε ένα βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό κείμενο.

«Ήταν μια από τις πιο οδυνηρές εικόνες του 20ου αιώνα: δύο νεαρά αγόρια, δύο πρίγκιπες, που περπατούσαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε με θλίψη και φρίκη» γράφει στην σύνοψη του βιβλίου.

«Καθώς η Νταϊάνα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναπαυόταν εν ειρήνη, δισεκατομμύρια θεατών αναρωτιόνταν τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι πρίγκιπες- και πώς θα ήταν οι ζωές τους στο εξής. Για τον πρίγκιπα Χάρι, αυτή επιτέλους είναι η ιστορία του».

Με μία ωμή και ατρόμητη ειλικρίνεια, το «Spare», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ο διαθέσιμος, ο εφεδρικός, αυτός που περισσεύει, είναι ένα δημοσίευμα ορόσημο γεμάτο διορατικότητα, αποκαλύψεις, ενδοσκόπηση και σοφία που αποκτήθηκε με κόπο για την αιώνια δύναμη της αγάπης που νικά τη θλίψη» αναφέρει ο εκδοτικός οίκος.

Στις 10 Ιανουαρίου κυκλοφορεί επίσης και ένα audio book με τον ίδιο τον Χάρι στην αφήγηση.

Το βιβλίο θα κοστίζει 28 λίρες και μπορεί όποιος επιθυμεί να το προπαραγγείλει μέσω Amazon εδώ.

Τα έσοδα θα διατεθούν σε δύο φιλανθρωπικούς σκοπούς. Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο αναμενόταν να κυκλοφορήσει νωρίτερα ωστόσο αναβλήθηκε μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Έχω φορέσει πολλά καπέλα μέσα στα χρόνια, και ρεαλιστικά και μεταφορικά και ελπίζω λέγοντας την ιστορία μου- με τα πάνω και τα κάτω της, τα λάθη και τα μαθήματα που πήρα- να μπορέσω να βοηθήσω να φανεί ότι ανεξάρτητα από πού προερχόμαστε, έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε» είχε πει παλαιότερα ο Χάρι.

Αν και το βιβλίο υποτίθεται ότι είχε ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, υπάρχουν αναφορές που έλεγαν ότι ο Χάρι ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

