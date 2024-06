Στηρίζει Μπάιντεν ο Ομπάμα: Κακές νύχτες σε debate συμβαίνουν

Δήλωση στήριξης προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Κακές νύχτες σε debate συμβαίνουν. Πιστέψτε με, το ξέρω», γράφει ο Ομπάμα αναγνωρίζοντας την καταστροφική πορεία που είχε το debate της Πέμπτης για τον Τζο Μπάιντεν.

Συνεχίζει όμως, δηλώνοντας πως το διακύβευμα των αμερικανικών εκλογών παραμένει μεταξύ κάποιου που λέει την αλήθεια και κάποιου που νοιάζεται για τον εαυτό του: «Αλλά αυτές οι εκλογές εξακολουθούν να είναι μια επιλογή μεταξύ κάποιου που έχει παλέψει για τους απλούς ανθρώπους όλη του τη ζωή και κάποιου που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Ανάμεσα σε κάποιον που λέει την αλήθεια. που γνωρίζει το σωστό από το λάθος και θα το δώσει απευθείας στον αμερικανικό λαό — και κάποιος που λέει ψέματα μέσα από τα δόντια του για δικό του όφελος».

«Η χθεσινή νύχτα δεν το άλλαξε αυτό, και γι' αυτό διακυβεύονται τόσα πολλά τον Νοέμβριο», καταλήγει η δήλωση στήριξης Ομπάμα προς τον Μπάιντεν, προσθέτοντας τον σύνδεσμο για την επίσημη ιστοσελίδα της προεκλογικής καμπάνιας Μπάιντεν.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…