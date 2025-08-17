ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι

Η επικεφαλής της Κομισιόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας επιβεβαίωσαν πως θα βρίσκονται με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι Facebook Twitter
Ολυρσουλα φον ντερ Λάιεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Φωτογραφία: EPA
0

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε πως και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε το Σάββατο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός της ημέρας αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται βιντεοδιάσκεψη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», σύμφωνα με το Ελιζέ. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ζελένσκι και η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ανέφερε ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / Καμία έκπτωση στην εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Τι επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πανεθνική απεργία σήμερα στη χώρα - Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα

Διεθνή / Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Διεθνή / Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας
LIFO NEWSROOM
Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
 
 