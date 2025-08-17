Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, ανακοινώθηκε πως και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα συμμετάσχω σε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο», τόνισε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο Χ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε το Σάββατο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός της ημέρας αν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται βιντεοδιάσκεψη της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», σύμφωνα με το Ελιζέ. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Ζελένσκι και η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές, ανέφερε ότι οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψουν στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ