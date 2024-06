Μήνυμα Μπάιντεν μετά το debate: Ξέρω ότι δεν είμαι νέος - Όταν σε ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνεσαι

«Όταν σε ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνεσαι» διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση μετά το debate, καθιστώντας σαφές πως - προς το παρόν, τουλάχιστον - δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρα στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μπάιντεν αναγνώρισε ότι είναι όντως μεγάλος, αλλά επισήμανε ότι πιστεύει ότι μπορεί ακόμα να νικήσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.



I might not debate as well as I used to.



«Ξέρω ότι δεν είμαι νέος, για να δηλώσω το προφανές. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά, δεν μιλάω τόσο ομαλά όσο παλιά, δεν συζητάω τόσο καλά όσο παλιά, αλλά ξέρω καλά όσα γνωρίζω. Ξέρω πώς να λέω την αλήθεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε: «Ξέρω το σωστό και το λάθος. Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά. Ξέρω πώς να κάνω τα πράγματα να συμβούν. Ξέρω, όπως εκατομμύρια Αμερικανοί, ξέρω, πως όταν σε ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνεσαι».

"I don't debate as well as I used to. But, I know what I do know. I know how to tell the truth."



President Biden acknowledged his poor debate performance in a campaign speech in North Carolina on Friday.



Στη συνέχεια ο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι πίστευει ότι μπορεί ακόμα να κάνει τη δουλειά: «Παιδιά, σας δίνω τον λόγο μου ως Μπάιντεν, δεν θα έμπαινα ξανά υποψήφιος αν δεν πίστευα με όλη μου την καρδιά και την ψυχή ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί, ειλικρινά, το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό».

Ο Μπάιντεν ολοκλήρωσε την ομιλία του και αποχώρησε από το βήμα της προεκλογικής του συγκέντρωσης στη Βόρεια Καρολίνα, με την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν να χαιρετούν το πλήθος, ενώ ακουγόταν το τραγούδι του Tom Petty "I Won't Back Down" - «Δεν θα υποχωρήσω».

What the heck? ARE YOU WATCHING THIS?



Biden is a completely different man at his rally in Raleigh, North Carolina!



Maybe he WAS really sick yesterday? pic.twitter.com/JuubbfKdgU — Lisa Guerrero 💃🏽 (@4lisaguerrero) June 28, 2024

President Biden in North Carolina: "I don’t know what you did last night but I spent 90 minutes debating guy who has the morals of an alley cat. My guess is he set a new record for the most lies told in a single debate."



RALLY JOE IS READY TO GO. 🔥pic.twitter.com/1pHNpgNr3K — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) June 28, 2024

Με πληροφορίες από Guardian, BBC