Οι New York Times ζητούν από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από τις εκλογές

Με κεντρικά άρθρα, η εφημερίδα New York Times ζητά από τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Αρκεί να διαβάσει κανείς το αμείλικτο editorial του Τόμας Φρίντμαν στους New York Times, ενός «φίλου» όπως λέει του Δημοκρατικού προέδρου. Αλλά για να σταματήσει τον Τραμπ, έγραψε, «ο πρόεδρος πρέπει να βγει και να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή». «Ο Τζο Μπάιντεν, ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός πρόεδρος, δεν είναι σε θέση να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή», ​​έγραψε ο Φρίντμαν, ο οποίος είπε ότι «έκλαψε» βλέποντας τον 81χρονο Δημοκρατικό, χλωμό, να μπερδεύει τα λόγια του και να τραυλίζει για 90 λεπτά μπροστά στις κάμερες του CNN.

Στο ίδιο μήκος κλίματος και ο Πολ Κρούγκμαν που γράφει στους New York Times: «Ο καλύτερος πρόεδρος που έχω δει όσο ζω πρέπει να αποσυρθεί»: «Ο Τζο Μπάιντεν έκανε εξαιρετική δουλειά ως πρόεδρος. Μάλιστα τον θεωρώ τον καλύτερο πρόεδρο της ενήλικης ζωής μου. Με βάση το ιστορικό της πολιτικής του, θα πρέπει να είναι το συντριπτικό φαβορί για επανεκλογή.

Αλλά δεν είναι, και το βράδυ της Πέμπτης δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όταν είχε πραγματικά σημασία», γράφει ο ίδιος και αφού δηλώνει πως θεωρεί την Καμάλα Χάρις ως την ιδανική αντικαταστάτρια του Μπάιντεν, κλείνει το άρθρο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, αν και μισώ να βλέπω τον Μπάιντεν σε αυτή τη θέση, είναι καλός άνθρωπος και ελπίζω να κάνει το σωστό».

«Άτονος». «Αδύναμος». «Damage control ή αλλιώς περιορισμός ζημιάς». «Εφιάλτης». «Πανικός». «Κάποιος έπρεπε να πατήσει τον συναγερμό φωτιάς και να βοηθήσει τον Μπάιντεν να φύγει από εκεί». «Δεν ήταν ένα κακό debate για τον Μπάιντεν. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο», «οι σύμμαχοι των ΗΠΑ προετοιμάζονται για ένα Τραμπ 2.0».

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος ξανά των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ήταν αναμενόμενο στο debate - το πρώτο μεταξύ των δυο - να κινηθεί στα γνωστά του μονοπάτια: ψευδείς ισχυρισμοί, η γνωστή για αυτόν διαστρέβλωση της πραγματικότητας, εμπρηστικές επιθέσεις, και επιθετικοί χαρακτηρισμοί. Ο αντίπαλός του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την άλλη είχε να κάνει ένα και μόνο πράγμα: Να καθησυχάσει την Αμερική ότι είναι ικανός να παραμείνει πρόεδρος στην ηλικία του. Και απέτυχε.

Η εκστρατεία Μπάιντεν ήλπιζε ότι μια έντονη συζήτηση θα καταλάγιαζε τις ανησυχίες των ψηφοφόρων ότι ο 81χρονος Δημοκρατικός νυν πρόεδρος είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία για μια δεύτερη τετραετή θητεία. Και ενώ όντως οι προσβολές αντάλλαζαν η μία την άλλη...., ένας χλωμός Μπάιντεν εμφανίστηκε να μπερδεύει τα λόγια του και να χάνει συχνά τον ειρμό των σκέψεών του.

Ο Τζο Μπάιντεν επιστρέφει σήμερα στην προεκλογική εκστρατεία μετά από ένα παντελώς αποτυχημένο debate κατά του Τραμπ που έθεσε με πανικό στις τάξεις των Δημοκρατικών το ζήτημα της διατήρησης της υποψηφιότητάς του για μια δεύτερη προεδρική θητεία.

Η Μαρία Σράιβερ, ανιψιά του δολοφονηθέντος προέδρου «JFK» και σύμμαχος του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε στο Χ αποκαρδιωμένη από αυτή την καταστροφική επίδοση. «Είχε ένα πράγμα να κάνει (κατά τη διάρκεια του debate) και αυτό ήταν να καθησυχάσει την Αμερική ότι είναι ικανός να παραμένει πρόεδρος στην ηλικία του. Και σε αυτό απέτυχε», είπε μια πρώην γερουσιαστής των Δημοκρατικών, η Κλερ ΜακΚάσκιλ, στο MSNBC.

Ο γερουσιαστής της Πενσυλβάνια Τζον Φέτερμαν είπε στους συναδέλφους του Δημοκρατικούς να «χαλαρώσουν». Στον ίδιο τόνο ο Τζος Σαπίρο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, προέτρεψε τους Δημοκρατικούς να σταματήσουν να ανησυχούν και να αρχίσουν να εργάζονται. «Ο Τζο Μπάιντεν είχε ένα κακό debate, ναι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας κακός πρόεδρος», είπε ο Σαπίρο.

Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ ήταν ένας «εφιάλτης» για το Δημοκρατικό κόμμα του, έγραψε η δημοσιογράφος Αμί Πάρνες του Hill, επικαλούμενη έναν σύμμαχο του Μπάιντεν που είπε: «Μας βλέπω να χάνουμε αυτές τις εκλογές σε αργή κίνηση».

«Έχω παρακολουθήσει πολλές συνομιλίες Μπάιντεν. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να ακούγεται τόσο αδύναμος», έγραψε στο X ο Ζακ Μποσάμπ του μέσου ενημέρωσης Vox. «Κάποιος έπρεπε να ενεργοποιήσει τον συναγερμό φωτιάς και να βοηθήσει τον Μπάιντεν να φύγει από εκεί μέσα», πρόσθεσε ο συγγραφέας Μπασκάρ Σουνκάρα, αναφερόμενος στο περιβόητο περιστατικό του Τζαμάλ Μπόουμαν στο Κογκρέσο.

Ο δημοσιογράφος Τζέικ Σέρμαν ισχυριζόμενος ότι είχε πολλές συνομιλίες μετά το ντιμπέιτ με Δημοκρατικούς γερουσιαστές του Κογκρέσου έγραψε: «Η γνώμη τους είναι αυτό δεν ήταν ένα κακό debate. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Κατά την άποψή τους, ο Μπάιντεν δεν ξεπέρασε ούτε τον χαμηλότερο πήχη».

Η προσπάθεια της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν να δικαιολογήσει την κακή του επίδοση μ' ένα «κρυολόγημα» που είχε, εφιστώντας την προσοχή στα «ψέματα» του Ντόναλντ Τραμπ, απέτυχε.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε έναν πραγματικό «πανικό» στις τάξεις των Δημοκρατικών, τέσσερις μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και περίπου έξι εβδομάδες πριν από το συνέδριο που υποτίθεται ότι θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Αμερικανού προέδρου. Και ήδη κατά τη διάρκεια του debate Δημοκρατικά στελέχη άρχισαν να σκέφτονται τις πιθανές διεργασίες και διαδικασίες για την αντικατάσταση του Μπάιντεν με έναν άλλο υποψήφιο. Πανικόβλητοι Δημοκρατικοί που αντάλλασαν μηνύματα, αναρωτιούνται αν ο Μπάιντεν θα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα.

«Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να αποφασίσουν στο συνέδριο του κόμματός τους στα μέσα Αυγούστου αν θα συμμετάσχουν πραγματικά στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον Τζο Μπάιντεν», δήλωσε στους κόλπους της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς, ο Μίχαελ Λινκ, Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, αρμόδιος για τη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ .

Προς το παρόν, ωστόσο, κανένας από τα «βαριά ονόματα» του Δημοκρατικού Κόμματος δεν έχει δημοσίως μιλήσει για αυτή την προοπτική. Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να σχεδιάζει τη συμμετοχή του σε ένα δεύτερο ντιμπέιτ τον Σεπτέμβριο, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο σύμβουλο του Μπάιντεν.

Επισήμως, η γραμμή παραμένει η υποστήριξη στον Μπάιντεν, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στις 12:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδας) σε προεκλογική εκστρατεία στη Βόρεια Καρολίνα, μια νοτιοανατολική πολιτεία που η ομάδα του ελπίζει να κερδίσει έναντι του Τραμπ. Παράλληλα, θα συγκεντρώσει κεφάλαια για την εκστρατεία στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στο Χάμπτονς, ένα θέρετρο που βρίσκεται κοντά.

Ο Τραμπ θα βρεθεί σήμερα στο Τσέζαπικ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια.

Ο δισεκατομμυριούχος Τραμπ, συνηθισμένος να μιλά για τον «κοιμισμένο Τζο», κοροϊδεύοντας τον Μπάιντεν, δεν χρειάστηκε καν να αναφερθεί μετά το debate στην κακή απόδοση του αντιπάλου του. Αντ' αυτό δημοσίευσε στο δίκτυό του Truth Social ένα βίντεο που τον δείχνει να κάνει ωραίες βολές γκολφ: δεν άρεσε στον Τραμπ να τον χλευάσει ο Μπάιντεν για τις επιδόσεις του στο γκολφ στο debate. Αργότερα, η προεκλογική του ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλα τα στραβοπατήματα του Μπάιντεν, τα μπερδεμένα λόγια του, το αχανές βλέμμα του όταν δεν μιλούσε.

Η ίδια η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις αναγνώρισε ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε μια «δύσκολη» αρχή, αλλά ένιωσε ότι τελείωσε «δυνατά» χωρίς να χάσει ποτέ την ηρεμία του απέναντι σε έναν αντίπαλο που πολλαπλασίασε τους ψευδείς ή εξωφρενικούς ισχυρισμούς, χωρίς να χάσει ποτέ την ηρεμία του. Η 59χρονη Δημοκρατικός, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή με τη λήξη του debate σε μια επιχείρηση περιορισμού ελέγχου της ζημιάς, θα μεταβεί σήμερα στη Νεβάδα για την προεκλογική της εκστρατεία.

Το όνομά της εμφανίζεται προφανώς στη λίστα εκείνων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Τζο Μπάιντεν στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μαζί με ορισμένους εξέχοντες Δημοκρατικούς κυβερνήτες, όπως ο Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια ή η Γκρέτσεν Γουίτμερ του Μίσιγκαν. Ο Νιούσομ απέρριψε την ιδέα ότι ο Μπάιντεν θα μπορούσε να αντικατασταθεί.

«Δεν είναι πιθανό να συμβεί», απάντησε ο συμπρόεδρος της προεκλογικής ομάδας Μπάιντεν, Μιτς Λαντριέ στο CNN.

Αν ο Τζο Μπάιντεν ρίξει λευκή πετσέτα, και παραιτηθεί από υποψήφιος οι Δημοκρατικοί θα συγκεντρωθούν τον Αύγουστο στο Σικάγο σε ένα «ανοιχτό» συνέδριο, κατά το οποίο οι ψήφοι των αντιπροσώπων που συγκέντρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια των προκριματικών θα επανεξεταστούν. Ένα τέτοιο σενάριο που δεν έχει ξανασυμβεί από το 1968. Το κόμμα τότε έπρεπε στη συνέχεια να βρει τον αντικαταστάτη του προέδρου Λίντον Μπ. Τζόνσον, αφού ο τελευταίος εγκατέλειψε την μάχη για μια δεύτερη θητεία εν μέσω του πολέμου του Βιετνάμ. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Χιούμπερτ Χάμφρεϊ προτάθηκε και έχασε τις εκλογές από τον Ρεπουμπλικανό Ρίτσαρντ Νίξον.

Οι συνεντεύξεις με αναποφάσιστους ψηφοφόρους επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια κακή βραδιά για τον Μπάιντεν. Περιέγραψαν την εμφάνισή του ως αδύναμη, ντροπιαστική και δύσκολη για παρακολούθηση.

Ο Τραμπ, 78 ετών, αντιμετώπισε επίσης ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητά του για το αξίωμα, δεδομένης της καταδίκης του τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη για συγκάλυψη πληρωμών σε μια πορνό σταρ, των προσπαθειών του να ανατρέψει τις εκλογές του 2020 και της χαοτικής του θητείας. Ωστόσο, παρά τον συνήθη ορυμαγδό ψευδών από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, η προσοχή όλων ήταν στον νυν πρόεδρο και στα...στραβοπατήματά του.

Η συζήτηση στα κεντρικά γραφεία του CNN στην Ατλάντα έγινε πολύ νωρίτερα από κάθε άλλο σύγχρονο προεδρικό ντιμπέιτ, τέσσερις και πλέον μήνες -μια αιωνιότητα στην αμερικανική πολιτική - πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τη ζημιά για τον Μπάιντεν, καθώς η ανάμνηση από την απόδοσή μπορεί να ξεθωριάσει και οι ειδήσεις δημιουργούν νέους τίτλους και νέα επικαιρότητα.

Ο Τραμπ, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη στις 11 Ιουλίου, λίγες μέρες πριν το κόμμα του συγκληθεί για να τον εγκρίνει επίσημα ως υποψήφιο. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει άλλες τρεις ποινικές κατηγορίες, αν και καμία δεν φαίνεται πιθανό να εκδικαστεί πριν από τον Νοέμβριο.

Δεδομένου ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια εκλογική μάχη στήθος με στήθος πριν το debate, ακόμη και μια μικρή αλλαγή θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά της εκστρατείας.

Σε ένα εστιατόριο Waffle House στην Ατλάντα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο Μπάιντεν σταμάτησε για φαγητό καθώς επέστρεφε στην προεκλογική εκστρατεία, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά». Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την απόδοσή του, είπε, «Όχι. Είναι δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

