Στην Τουρκία ο Μπλίνκεν- Δεν αναμένεται να συναντήσει τον Ερντογάν

Στην Τουρκία έφτασε ο Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο του διπλωματικού μαραθωνίου του, την ώρα ο θυμός εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης είναι αισθητός τόσο στους δρόμους της χώρας όσο και μέσα στο προεδρικό μέγαρο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε από την πλευρά του να μεταβεί σήμερα σε μια απομακρυσμένη περιφέρεια της βορειοανατολικής Τουρκίας, μια απόφαση που μοιάζει με προσβολή κατά του Άντονι Μπλίνκεν, σημειώνει το AFP.

Συνεπώς, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόκειται να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, για να συζητήσουν για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι συνομιλίες του Μπλίνκεν με τον Φιντάν αναμένονταν δύσκολες πριν ακόμη το Ισραήλ εξαπολύσει αδιάκοπους βομβαρδισμούς και μια χερσαία εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς από τη Γάζα.

Παράλληλα, η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει τους εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν χθες, Κυριακή, μπροστά από αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη νοτιοανατολική Τουρκία.

