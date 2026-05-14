Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ξεκίνησε να επιτρέπει σε ορισμένα κινεζικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ μετά από συμφωνία αναφορικά με ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης για την θαλάσσια οδό, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Το δημοσίευμα έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ότι τα Στενά πρέπει να είναι ανοικτά για την ελεύθερη ροή ενεργειακών προμηθειών.

Η πηγή δήλωσε στο Fars ότι η συμφωνία αυτή ήρθε μετά αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών και του πρεσβευτή της Κίνας στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να διευκολύνει τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές σε ποιο βαθμό αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει στην πραγματικότητα την κατάσταση σε αυτή την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, δεδομένου ότι η Τεχεράνη είχε ήδη τονίσει κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι πλοία από ουδέτερες στον πόλεμο χώρες, ιδίως αυτά που συνδέονται με την Κίνα, θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, αφού είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο για περισσότερους από δύο μήνες λόγω του πολέμου.

«Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πρώτη ημέρα συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, η οποία πραγματοποιείται στο Πεκίνο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση των δύο ηγετών, συζητήθηκαν ο πόλεμος με το Ιράν και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι», ενώ τονίζεται ότι «οι δύο χώρες συμφώνησαν πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

President Xi to Trump: “We should be partners, not rivals" pic.twitter.com/LvveIOzTFf — Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026

Συνάντηση Τραμπ - Σι: Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι «και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Κίνα ενδιαφέρεται να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο στο μέλλον, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ.

Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με το CNN, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε θετικά την πρώτη ημέρα των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ «ξεκαθάρισε επίσης την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους».

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν ο Κινέζος πρόεδρος συμφώνησε να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης με το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές εμπορικές συμφωνίες. Στην ατζέντα βρέθηκε και το θέμα της φαιντανύλης, με Αμερικανό αξιωματούχο να χαρακτηρίζει συνολικά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ως «καλή».