Τραμπ: «Αφού τελειώσουμε με το Ιράν, θα πάμε και στην Κούβα» 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αστειευόμενος ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να στραφεί κατά της Κούβας «στον δρόμο της επιστροφής» από το Ιράν, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση προς την Αβάνα.

Η δήλωση έγινε σε εκδήλωση στη Φλόριντα, όπου ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «αναλάβουν τον έλεγχο της Κούβας σχεδόν αμέσως», περιγράφοντας ακόμη και σενάριο αποστολής αεροπλανοφόρου κοντά στις ακτές του νησιού.

«Θα τελειώσουμε πρώτα με ένα θέμα. Μου αρέσει να τελειώνω μια δουλειά. Στον δρόμο της επιστροφής από το Ιράν, θα φέρουμε ένα από τα μεγάλα αεροπλανοφόρα μας και θα σταματήσει λίγα μέτρα από τις ακτές. Και θα πουν: “ευχαριστούμε, παραδινόμαστε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια έρχονται σε μια περίοδο που η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τις πιέσεις προς την Κούβα, με νέα πακέτα κυρώσεων που στοχεύουν πρόσωπα και τομείς της οικονομίας της χώρας, όπως η ενέργεια, η άμυνα και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι κυρώσεις επεκτείνονται και σε ξένες εταιρείες που συνεργάζονται με κουβανικές οντότητες, ενώ περιλαμβάνουν και περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ για όσους κατηγορούνται για διαφθορά ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Αβάνα αντέδρασε έντονα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Bruno Rodríguez Parrilla, χαρακτήρισε τα μέτρα «συλλογική τιμωρία», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιχειρεί να πλήξει τον κουβανικό λαό.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα νέα μονομερή μέτρα. Αποτελούν ακόμη μια προσπάθεια επιβολής συλλογικής τιμωρίας», ανέφερε σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας παραμένουν τεταμένες, με την Ουάσιγκτον να καλεί εδώ και μήνες την κουβανική ηγεσία σε διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι πρέπει να ξεκινήσουν «πριν να είναι αργά».

Ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, έχει απορρίψει επανειλημμένα την έναρξη συνομιλιών υπό τους όρους που θέτει η αμερικανική πλευρά, δηλώνοντας ότι η Αβάνα θα διαπραγματευτεί μόνο στη βάση ισότιμων όρων και σεβασμού της κυριαρχίας της.

Με πληροφορίες από Euronews

