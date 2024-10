Νόμπελ Ειρήνης: Στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo - Για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά

Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2024, απονεμήθηκε στα μέλη της οργάνωσης Nihon Hidankyo από την Ιαπωνία.

Λίγο πριν το μεσημέρι της 11ης Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο, ότι το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στους Ιάπωνες του Nihon Hidankyο, της Συνομοσπονδίας των Θυμάτων επιθέσεων με χρήση της Ατομικής Βόμβας.

Πρόκειται για μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1956 από επιζώντες των επιθέσεων με ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος της οργάνωσης, είναι η υποστήριξη των θυμάτων και η προώθηση του παγκόσμιου αφοπλισμού των πυρηνικών όπλων.

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo.Αυτό το κίνημα βάσης των επιζώντων της ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι (Hibakusha), λαμβάνει το βραβείο Ειρήνης για τις προσπάθειές του να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και για την απόδειξη μέσω μαρτυριών, ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά» γράφει στη σχετική ανάρτησή της, η διοργάνωση.

