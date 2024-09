Στην εκκλησία η πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά τη χημειοθεραπεία

Στην εκκλησία για τη λειτουργία της Κυριακής έκανε την πρώτη της εμφάνιση η Κέιτ Μίντλετον μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της.

Η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη σε αυτοκίνητο να πηγαίνει προς την εκκλησία και δίπλα της ήταν ο Ουίλιαμ, με το νέο του αξύριστο λουκ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κάθριν εμφανίστηκε σήμερα Κυριακή δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της. Η Κέιτ, 42 ετών, εμφανίστηκε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, 42, τον βασιλιά Κάρολο, 75 και τη βασίλισσα Καμίλα, 77 ετών, καθώς παρευρέθηκαν στην εκκλησία Crathie Kirk στο Μπαλμόραλ σήμερα το πρωί.

Η Κέιτ φορούσε ένα από τα αγαπημένα της χακί καπέλα, τα οποία έχει φορέσει στο παρελθόν στις εκκλησιαστικές λειτουργίες, καθώς καθόταν στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου, ενώ ο Ουίλιαμ ήταν στη θέση του οδηγού.

Η Πριγκίπισσα φορούσε ακόμη ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Cassandra Goad Temple of Heaven σε χρυσό, τα οποία κρέμονταν και αντανακλούσαν το φως.

Η εμφάνιση της Κέιτ ακολουθεί την είδηση ​​νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι επέστρεψε στη δουλειά, προεδρεύοντας σε μια συνάντηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της στα πρώτα της χρόνια στο παλάτι, καθώς συνεχίζει την αργή ανάρρωσή της μετά τη διάγνωση με καρκίνο. Μαζί της συμμετείχαν μέλη της ομάδας του σπιτιού της καθώς και εκπρόσωποι του Κέντρου της για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία στο Παλάτι του Κένσινγκτον. Καταγράφηκε επίσημα στην Εγκύκλιο της Αυλής, το επίσημο αρχείο των βασιλικών καθηκόντων, το οποίο έγραφε: «Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κοινός προστάτης για το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα μια συνάντηση των πρώτων ετών στο Ουίνδσορ».

