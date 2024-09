Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Η δωρεά τους σε τράπεζα τροφίμων δίχασε τους χρήστες στα social media

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έκαναν δωρεά το ποσό των 3.500 λιρών σε τράπεζα τροφίμων του Λονδίνου, στην οποία πρόσφατα εισέβαλαν διαρρήκτες και άδειασαν τις αποθήκες της.

Ειδικότερα, την περασμένη Κυριακή διαρρήκτες εισέβαλαν στις αποθήκες της τράπεζας τροφίμων Southwark Foodbank στο νότιο Λονδίνο και αφαίρεσαν τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής αξίας 3.000 λιρών καθώς και ένα λάπτοπ. Η φιλανθρωπική οργάνωση Pecan, η οποία διαχειρίζεται την τράπεζα τροφίμων, αποκάλυψε πως ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δώρισαν το ποσό των 3.500 λιρών, ώστε η τράπεζα τροφίμων να μπορέσει να ανεφοδιάσει τις αποθήκες της.

Ο Πίτερ Έντουαρντς, διευθύνων σύμβουλος της Pecan, δήλωσε: «Αυτή η δωρεά - έκπληξη από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας - μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο για την οικογένειά τους - τονίζει την καλοσύνη και την αξιοπρέπειά τους. Μετά από μια σοβαρή ασθένεια, η πρώτη τους σκέψη ήταν πώς να βοηθήσουν τους άλλους. Η γενναιοδωρία τους θα εμπνεύσει το προσωπικό και τους εθελοντές να εντείνουν τις προσπάθειες της Pecan, ώστε να μειωθεί η φτώχεια στο Λονδίνο».

A huge thank you to @Kensingtonroyal who have donated to the recovery effort following the theft of £3k of food supplies from @southwarkfoodbk. All at @Pecan121a have been overwhelmed by the outpouring of support from across society. Food stocks are being replenished now ❤️