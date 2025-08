«Μεγάλη πρόοδος» για την Ουκρανία δηλώνει ο Τραμπ, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «μεγάλη πρόοδο» τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προσωπικού του απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας παράλληλα πως η συνάντηση ήταν «ιδιαίτερα παραγωγική».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία που έχει ορίσει ο Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο, μέσω του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, επιβεβαίωσε την επαφή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγή «σημάτων» σε ένα «εποικοδομητικό» κλίμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε, περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αφού ο Γουίτκοφ ενημερώσει τον Τραμπ.

Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ενημέρωσε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ και υπογράμμισε πως υπάρχει κοινή θέση: «Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Τραμπ μετά την επίσκεψη Γουίτκοφ, σε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν και Ευρωπαίοι ηγέτες. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump's representative, Steve Witkoff, visited Moscow.



Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2