Στη Λβιβ τυλίγουν με αφρώδες υλικό αγάλματα και μνημεία - «Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο»

Με αφρώδες και αλεξίπυρο υλικό «ντύνουν» οι πολίτες τα αγάλματα στην ιστορική πόλη Λβιβ, σε μια προσπάθεια προστασίας των πολιτιστικών θησαυρών τους από πιθανό ρωσικό βομβαρδισμό.

Παράλληλα, τοποθετούν ξύλινα πάνελ σε παράθυρα και βιτρό, ενώ αποθηκεύουν σε κιβώτια τα πιο ευπαθή και εύκολα μετακινήσιμα αντικείμενα.



Σε μια από τις πλατείες της πόλης, δεσπόζει αγέρωχος ο καλυμμένος από πλαστικό Ποσειδώνας, από τον οποίο ξεπροβάλλει μόλις η τρίαινά του.

«Μάζεψα μερικά λεφτά, συγκέντρωσα και μια ομάδακαι αγοράσαμε υλικά» εξηγεί ο Αντρίι Σαλιούκ, επικεφαλής της Κοινότητας για την Προστασία Μνημείων και ένας από τους ιθύνοντες νόες τής πρωτοβουλίας.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν εθελοντές, δημοτικοί υπάλληλοι και οικοδόμοι με μόνο στόχο τη θωράκιση τής πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς της Λβιβ, μιας πόλης 700.000 ανθρώπων, το κέντρο της οποίας ανήκει στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο.



Statues in Lviv are being protected from incoming Russian attacks

📸 @lealolivas pic.twitter.com/MKwRPNs9q5 — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) March 5, 2022

Residents of Lviv in western Ukraine are wrapping their statues in plastic and foam, preparing for a possible Russian attack. pic.twitter.com/GKSjmYHJfe — DW News (@dwnews) March 6, 2022

Ο Σαλιούκ παραδέχεται πως κινητοποιήθηκε όταν ένας ιστορικός τέχνης «μού είπε πως, σε περίπτωση βομβαρδισμού, ο θεός να μας βοηθήσει, θα χάσουμε τα βιτρό μας»



Στην προσπάθεια συνέδραμαν και αναπάντεχοι «σύμμαχοι», μεταξύ αυτών και κατασκευαστικές εταιρείες με τεχνικές συμβουλές χρήσης υλικών αναλόγως μνημείων.

Lviv prepping for the worst!



The western Ukrainian city has been busy trying to battle proof statues, buildings and churches from the iconic old town!



😢🙏 pic.twitter.com/dhYSgUZ84Y — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 4, 2022



«Δεν μπορούμε να τα προστατεύσουμε από τις άμεσες επιπτώσεις ενός βομβαρδισμού, όμως προσπαθούμε να τα θωρακίσουμε από τις μικρότερες ζημιές, είτε πρόκειται για φωτιά ή ωστικό κύμα ή εξοστρακισμό θραυσμάτων» εξηγεί ο Αντρίι Ποτσέκβα που επιτηρεί τις εργασίες θωράκισης μιας εκκλησίας του 14ου αιώνα.

Με πληροφορίες από AFP