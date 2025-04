Νότια Κορέα: Καθαιρέθηκε οριστικά ο πρόεδρος Γιουν - Η στιγμή που ξεσπούν σε πανηγυρισμούς

Καθαιρέθηκε οριστικά ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ Γελ μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Η απόφαση αυτή σημαίνει την άμεση απομάκρυνση του Γιουν από την εξουσία, καθώς μέχρι σήμερα είχε απλά παυθεί. Συνεπάγεται επίσης, πως θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών πρόωρες προεδρικές εκλογές. Η ημερομηνία που θα γίνουν αναμένεται πλέον να ανακοινωθεί τις επόμενες δέκα ημέρες. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε σήμερα, με ομόφωνη απόφασή του, την καθαίρεση του προέδρου από το αξίωμα, τέσσερις μήνες μετά την καταστροφική προσπάθειά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Στην εξαιρετικά βαριά για τον αρχηγό κράτους ετυμηγορία του θεσμού, που διάβαζε για 23 λεπτά ο πρόεδρός του, ο Μουν Χιουνγκ-μπε, και παρακολούθησαν απευθείας εκατομμύρια τηλεθεατές, το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε πως αποδέχεται την εισήγηση να αποπεμφθεί ο αρχηγός του κράτους που έκανε το κοινοβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας του τη 14η Δεκεμβρίου. Τόνισε πως ο Γιουν «παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής διακυβέρνησης» και τον ίδιο τον θεμελιώδη νόμο του κράτους της Ασίας.

Ο Γιουν ζήτησε δημόσια συγγνώμη σήμερα, ώρες μετά την καθαίρεσή του από το Συνταγματικό Δικαστήριο, εξαιτίας της αποτυχημένης προσπάθειάς του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο. «Λυπάμαι αληθινά κι είμαι συντετριμμένος που δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας», ανέφερε ο κ. Γιουν σε λακωνική ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που ήταν ομόφωνη. «Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι με υποστήριξαν και με ενθάρρυναν ακόμη και όταν δεν ανήλθα στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε ο αποπεμφθείς πρόεδρος.

Ο Γιουν «δεν περιορίστηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, αλλά διέπραξε ενέργειες που παραβίασαν το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, ιδίως κινητοποιώντας τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία για να εμποδίσουν το κοινοβούλιο να ασκήσει τα καθήκοντά του», αναφέρει η ετυμηγορία. Με την απόφασή του να στείλει τον στρατό να φιμώσει το κοινοβούλιο, τόνισε ακόμη ο κορυφαίος δικαστικός θεσμός, «παραβίασε την πολιτική ουδετερότητα των ενόπλων δυνάμεων». «Οι αντισυνταγματικές και παράνομες πράξεις του κατηγορούμενου πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του λαού και αποτέλεσαν σοβαρή παραβίαση του νόμου που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από την άποψη της προστασίας του Συντάγματος», έκρινε.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Γιουν είχαν συγκεντρωθεί σε ανοικτό χώρο για να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση απευθείας, κρατώντας ο ένας τον άλλο από τα χέρια σε ένδειξη αλληλεγγύης. Όταν άκουσαν την απόφαση ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, ενώ άλλοι έκλαιγαν. «Κλαίγαμε και φωνάζαμε πως εμείς, ο λαός, νικήσαμε», είπε 25χρονη που είχε πάει να διαδηλώσει εναντίον του Γιουν Σοκ-γελ.

