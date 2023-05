Στέψη βασιλιά Καρόλου: Συλλήψεις διαδηλωτών κατά της μοναρχίας

Σε συλλήψεις ατόμων που έκαναν διαμαρτυρία κατά της μοναρχίας προχώρησε η αστυνομία στο Λονδίνο, στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε άτομα με την υποψία της διατάραξης της ειρήνης και για συνωμοσία για την πρόκληση ταραχών. Όμως, σημειώνει ο Guardian, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι διαμαρτυρίες κατά της στέψης του βασιλιά Καρόλου ήταν κάτι άλλο πέρα από ειρηνικές.

Police arrest peaceful anti-monarchy protesters & have erected giant barriers to osbcure pro-republic banners. Right to freely protest suppressed. Shame! pic.twitter.com/oqTU1op0eX

«Οι αναφορές για συλλήψεις ατόμων επειδή έκαναν ειρηνική διαμαρτυρία κατά της στέψης είναι απίστευτα ανησυχητικές. Αυτό είναι κάτι που θα περίμενε να δει κάποιος στη Μόσχα, όχι στο Λονδίνο», επεσήμανε η Γιασμίν Αχμέντ, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Βρετανία.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις επιτρέπουν να λογοδοτούν εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία, κάτι στο οποίο η βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται ολοένα πιο αντίθετη», επεσήμανε ακόμη.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Γκρέιαμ Σμιθ, επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic, που έκανε τη σχετική ανακοίνωση. Χθες, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου, Μαρκ Ρόλεϊ, προειδοποίησε ότι θα υπάρχει «πολύ μικρή ανοχή για διατάραξη» στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

So much for the right to peaceful protest #NotMyKing #AbolishTheMonarchy pic.twitter.com/mA81kmnNtD