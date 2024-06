Σπαρακτικές σκηνές στην Ιταλία: Τρεις φίλοι αγκαλιάζονται πριν τους παρασύρουν τα ορμητικά νερά

Τρεις φίλοι καταγράφηκαν να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον λίγες στιγμές πριν παρασυρθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιταλία.

Οι δύο γυναίκες και ένας άνδρας, όλοι ηλικίας περίπου 20 ετών, απαθανατίστηκαν στην κάμερα αγκαλιασμένοι αφού βρέθηκαν ξαφνικά περικυκλωμένοι από νερά, η στάθμη των οποίων ανέβαινε γρήγορα στην Ιταλία.

Οι τρεις νέοι έκαναν βόλτα κατά μήκος του ποταμού Natisone, κοντά στο Ούντινε, στη βορειοανατολική Ιταλία, το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Καθώς η στάθμη του νερού φούσκωσε ξαφνικά, οι τρεις τους συνειδητοποίησαν ότι είχαν παγιδευτεί και φώναξαν για βοήθεια τους περαστικούς.

Three friends in their 20s embrace before being swept away in the flash floods in northern Italy.



