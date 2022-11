Σπάνια συνέντευξη της Τζόνι Μίτσελ στον Έλτον Τζον: «Η μουσική μου αναστάτωνε τους άνδρες καλλιτέχνες του '70»

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της και, μάλιστα, στον σερ Έλτον Τζον, η Τζόνι Μίτσελ ανακοίνωσε ένα νέο live άλμπουμ της πρόσφατης συναυλίας της στο Newport Folk festival.

Η ίδια επιβεβαίωσε πως η ομάδας της και εκείνη «προσπαθούμε να κυκλοφορήσουμε» ένα άλμπουμ της εκδήλωσης, η οποία σημειωτέον ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία της Μίτσελ μετά από πάνω από 20 χρόνια.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, ενώ ερμήνευε το Just Like This Train, έπαιξε μόνη της ένα σόλο στην κιθάρα.

«Δεν μπορούσα να τραγουδήσω σωστά, έχω γίνει άλτο, δεν είμαι πια σοπράνο. Νόμιζα πως ο κόσμος ίσως ένιωθε ανάλαφρα αν έπαιζα την κιθάρα μου... Έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, προς μεγάλη μου χαρά» παραδέχτηκε στον Έλτον Τζον η ίδια.

Η 79χρονη τραγουδοποιός που κριτικός τέχνης έχει χαρακτηρίσει «το γιανγκ στο γιν του Μπομπ Ντίλαν», παραδέχτηκε πως η μουσική της δεν έτυχε της αναγνώρισης που άξιζε τη δεκαετία του '70, κυρίως λόγω του σεξισμού της μουσικής βιομηχανίας.

«Οι άνθρωποι πίστευαν πως ήταν υπερβολικά προσωπική. Ήταν σα να γινόταν ο Ντύλαν ηλεκτρικός. Νομίζω πως αναστάτωνε τους άνδρες τραγουδιστές - τραγουδοποιούς... Σκέφτονταν 'ω όχι, πρέπει να ξεγυμνώσουμε τις ψυχές μας έτσι τώρα;'. Οι κατοπινές γενιές φαίνεται πως είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα πιο εύκολα απ'ό,τι η γενιά μου» σημείωσε.

Η ίδια εξέφρασε την οργή της για τους πολέμους. «Φαντάζομαι πως είναι μια χίπικη σκέψη, τύπου 'κάντε έρωτα, όχι πόλεμο'... Θα περίμενε κανείς πως θα βάζαμε μυαλό και θα ασχολούμασταν με την κατάσταση της οικολογίας, αντί να ξεκινάμε πολέμους» ανέφερε.

Η συνέντευξη αυτή είναι μία από τις πιο μακροσκελείς και πλήρεις από το 2015, οπότε και η Μίτσελ υπέστη ανεύρυσμα που προσωρινά την κατέστησε ανήμπορη να περπατά και να μιλά.

Μετά την περιπέτεια αυτή της υγείας της, χρειάστηκε να «ξαναμάθει» πώς να τραγουδά και να παίζει κιθάρα, βλέποντας παλιά βίντεό της «για να δω πού να βάζω τα δάχτυλά μου».

