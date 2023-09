Σουδάν: Στις φλόγες εμβληματικός ουρανοξύστης του Χαρτούμ

Ο εμβληματικός ουρανοξύστης της πετρελαϊκής εταιρείας Greater Nile Petroleum στο Σουδάν τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο ουρανοξύστης είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στο Χαρτούμ. Φέρει 18 ορόφους και βρίσκεται κοντά στον ποταμό Νείλο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια απ’ τα οποία προκλήθηκε η φωτιά, ενώ παράλληλα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

«Είναι πραγματικά οδυνηρό», ανέφερε η Τάγκριν Αμπνίν, αρχιτέκτονας του κτιρίου, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

