Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για τραυματίες

Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα.

Στις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζινόκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.

Μέχρι στιγμής, τα τοπικά μέσα κάνουν αναφορές μονάχα για πολλούς τραυματίες. Υπενθυμίζεται πως σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου, σημειώθηκε ακόμη μία σύγκρουση τρένων, με τους τραυματίες να ανέρχονται στους 66.

DEVELOPING: 2 Trains collide on Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia — police pic.twitter.com/T9ksn7sVKa — Rapid Report (@RapidReport2025) November 9, 2025