ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για τραυματίες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στη Μπρατισλάβα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για τραυματίες Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Σύγκρουση δύο τρένων σημειώθηκε στη Σλοβακία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην πρωτεύουσα, Μπρατισλάβα.

Στις 19:31 (20:31 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία δέχθηκε κλήση για σύγκρουση δύο τρένων στη γραμμή Πεζινόκ – Κεντρικός Σταθμός Μπρατισλάβας.

Μέχρι στιγμής, τα τοπικά μέσα κάνουν αναφορές μονάχα για πολλούς τραυματίες. Υπενθυμίζεται πως σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου, σημειώθηκε ακόμη μία σύγκρουση τρένων, με τους τραυματίες να ανέρχονται στους 66.

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σόρος, ο Μασκ και οι «μεγάλες ιδέες» που προωθούν

LiFO politics / Ο Σόρος, ο Μασκ και οι «μεγάλες ιδέες» που προωθούν

Ο Τζορτζ Σόρος και ο Ίλον Μασκ βάζουν τα λεφτά τους ο καθένας στην προώθηση της δικής του «μεγάλης ιδέας» παγκοσμίως, λέει στο podcast LiFO Politics ο διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, Βασίλης Κοψαχείλης.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
 
 