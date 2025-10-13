ΔΙΕΘΝΗ
Σλοβακία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Ελικόπτερο και ασθενοφόρα στο σημείο - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, προς το παρόν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: X
Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοιμάζοντας για να περιθάλψουν τους τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

 
 
 
