Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία: Στους 66 οι τραυματίες - Οι πρώτες μαρτυρίες

Από τη σύγκρουση των τρένων στη Σλοβακία, δεν έχουν καταγραφεί ακόμη θύματα

Στους 66, μετά από νεότερο απολογισμό, ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών μετά τη σημερινή, μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στην ανατολική Σλοβακία, όπως ανέφεραν σχετικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι τοπικές Αρχές.

Τα δύο τρένα στη Σλοβακία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί η μηχανή και ένα βαγόνι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους στη σύγκρουση, που σύμφωνα με την αστυνομία συνέβη μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία: Διερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κάνουν λόγο πως 16 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά ή μετρίας σοβαρότητας τραύματα και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σε οπτικό υλικό που «ανέβασε» η αστυνομία της Σλοβακίας στο Facebook, φαίνονται συντρίμμια, η μηχανή και ένα βαγόνι που είχαν εκτροχιαστεί να κείτονται στην πλαγιά ενός λόφου μετά τη σύγκρουση, που συνέβη λίγο μετά τις 10.00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σλοβακικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και γίνονται μια γραμμή και ότι τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

Σλοβακία: Η πρώτη μαρτυρία για τα τρένα

Ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για το ατύχημα: «Είμαι (σ.σ. από το τρένο) που κατευθυνόταν προς την Κόσιτσε. Μόλις βγήκαμε από το τούνελ και ξαφνικά συνέβη αυτό το τρομερό ατύχημα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Ευτυχώς, όλοι οι επιβάτες είναι ζωντανοί! Δόξα τω Θεώ!! Δεν ξέρω πώς είναι οι μηχανοδηγοί».

Λίγο πριν το μεσημέρι, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν είχε καταγράψει ακόμη θύματα: «Όπως έχει γίνει γνωστό από τις προκαταρκτικές πληροφορίες, στα τρένα επέβαιναν περίπου 80 επιβάτες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπήρξαν θύματα!».

