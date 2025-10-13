Σλοβακία: Ποινική δίωξη για τη σύγκρουση των τρένων - «Εκτινάχθηκαν βαλίτσες» αναφέρουν μάρτυρες

Με ανακοίνωση που κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικές Αρχές στη Σλοβακία γνωστοποίησαν πως ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη σημερινή σύγκρουση των δύο τρένων, από την οποία συγκρούστηκαν 66 επιβάτες.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία στη Σλοβακία ερευνά το αδίκημα της «δημόσιας έκθεσης σε κίνδυνο» σχετικά με τη σύγκρουση των δύο τρένων μπροστά από σήραγγα κοντά στο χωριό Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Οι δρόμοι στο σημείο, αφού είχαν αποκλειστεί, δόθηκαν στην κυκλοφορία, έκαναν επίσης γνωστό οι Αρχές στη Σλοβακία, οι οποίες αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε όλους τους οδηγούς που τήρησαν τις οδηγίες των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κλείσιμο του κεντρικού δρόμου ήταν απαραίτητο για την ομαλή και γρήγορη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία, και για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών διάσωσης και έρευνας».

Σλοβακία: Νέες μαρτυρίες για τη σύγκρουση των τρένων

Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστη, ωστόσο η Αστυνομία κατάφερε να τους απεγκλωβίσει όλους από τις δύο, εμπλεκόμενες στο ατύχημα, αμαξοστοιχίες.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι του χωριού στην ανατολική Σλοβακία, όπου σημειώθει το ατύχημα, περιγράφουν τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13/10). Μεταξύ άλλων κάνουν λόγο πως «άνθρωποι εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους».

«Είναι τρομερό που έπρεπε να γίνουμε διάσημοι με αυτόν τον τρόπο, είμαστε μια τόσο ξεχασμένη κοιλάδα εδώ», είπε ένας από τους κατοίκους του Γιάμπλονοφ ναντ Τούρνοου.

Μία από τις πιθανές αιτίες της σύγκρουσης ήταν ότι ο οδηγός του εξπρές τρένου R914 δεν τήρησε το σήμα στάσης και πέρασε με κόκκινο φανάρι. Συνέχισε με το τρένο προς τη σήραγγα, όπου υπάρχει μόνο μονή γραμμή. Εκείνη τη στιγμή, ένα τρένο από το Ζβόλεν ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σλοβακία: Το χρονικό της σύγκρουσης

Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 66 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοιμάζοντας για να περιθάλψουν τους τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.