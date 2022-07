Σκηνοθέτρια δέχεται απειλές για τη ζωή της - Εμφανίζει σε αφίσα τη θεά Κάλι να καπνίζει κρατώντας ΛΟΑΤΚΙ σημαία

Μια σκηνοθέτις που ζει στο Τορόντο καταγγέλλει ότι δέχεται «βομβαρδισμό» απειλών για τη ζωή της από Ινδουιστές, αφού απεικόνισε σε μια αφίσα τη θεά Κάλι να καπνίζει ένα τσιγάρο και να κρατά μια ΛΟΑΤΚΙ σημαία.

Η αφίσα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ταινίας «Kaali» και φαίνεται πως έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στην Ινδία με τοπικούς αξιωματούχους να κατηγορούν τη σκηνοθέτη, Leena Manimekalai για προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος.

Η ταινία βρίσκεται ανάμεσα σε 18 ακόμη έργα που προορίζονται να εξερευνήσουν την πολυπολιτισμικότητα στην έκθεση «Under the Tent» του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Τορόντο στο μουσείο Αγά Καν.

Στην ταινία η θεά Κάλι σύμφωνα με τη σκηνοθέτη «μπαίνει στο σώμα μιας queer γυναίκας σκηνοθέτη» και βλέπει τον Καναδά και τους διαφορετικούς ανθρώπους του μέσα από τα μάτια της, εξήγησε η Manimekalai.

«Είναι ελεύθερο πνεύμα. Φτύνει την πατριαρχία. Καταργεί την Hindutva (μια ιδεολογία που επιδιώκει να μετατρέψει την κοσμική Ινδία σε ινδουιστικό έθνος). Καταστρέφει τον καπιταλισμό. Αγκαλιάζει τους πάντες με χίλια χέρια» προσθέτει. Όπως προσθέτει, η θεά Κάλι στην ταινία της «διαλέγει την αγάπη» και δέχεται ένα τσιγάρο από «την εργατική τάξη».

Super thrilled to share the launch of my recent film - today at @AgaKhanMuseum as part of its “Rhythms of Canada”

Link: https://t.co/RAQimMt7Ln



I made this performance doc as a cohort of https://t.co/D5ywx1Y7Wu@YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS



Feeling pumped with my CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9