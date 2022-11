Σκάλα του Μιλάνου: «Γελοίο πως κάνουμε προπαγάνδα υπέρ Πούτιν επειδή ανεβάζουμε Μουσόργκσκι»

Η Σκάλα του Μιλάνου πόρρω απέχει από το να «κάνει προπαγάνδα» υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή θα ανοίξει τη σεζόν με την όπερα «Μπορίς Γκοντουνόφ» του Ρώσου συνθέτη Μοντέστ Μουσόργκσκι, διαβεβαίωσε ο διευθυντής της, ο Ντομινίκ Μεγιέρ, που επικρίνεται επειδή προγραμμάτισε αυτό το έργο εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόξενος στο Μιλάνο Άντριι Κάρτις ζήτησε, ματαίως, από το περίβλεπτο θέατρο, να «αναθεωρήσει» τον προγραμματισμό του για την παραδοσιακή «Πρίμα», την έναρξη των παραστάσεων, στις 7 Δεκεμβρίου, θεωρώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να προβληθούν «προπαγανδιστικά στοιχεία» υπέρ του Ρώσου προέδρου.

«Δεν υπερασπιζόμαστε κανέναν και ασφαλώς όχι τον Πούτιν, αυτό είναι γελοίο», είπε ο Μεγιέρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο περιθώριο της παρουσίασης της όπερας του Μουσόργκσκι (1839-1881) που βασίζεται στο έμμετρο, ομότιτλο δράμα του Αλεξάντρ Πούσκιν και αφορά τη ζωή του Ρώσου τσάρου Μπορίς Γκοντουνόφ.

Ο Κάρτις «έκανε λάθος, επιτιθέμενος σε φίλους. Έχουμε δώσει αποδείξεις της φιλίας μας, οργανώσαμε μια μεγάλη συναυλία υπέρ των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία, συγκεντρώνοντας 400.000 ευρώ», υπενθύμισε ο Μεγιέρ. Η Σκάλα «υποδέχθηκε επίσης παιδιά της σχολής χορού του Κιέβου και έδωσε στέγη στους γονείς τους», πρόσθεσε.

-15 to #PrimaScala! We are getting into the heart of Boris Godunov’s rehearsals. | Entriamo nel vivo delle prove di Boris Godunov, mentre lo spettacolo prende forma.



