Σίντι Λόπερ: Αρνήθηκε να τραγουδήσει το «Girls Just Want to Have Fun», όταν το άκουσε- Ο λόγος

Σήμερα, όταν ακούει κάποιος το όνομα Σίντι Λόπερ, αυτόματα αρχίζει να παίζει μέσα στο κεφάλι του ο ρυθμός του «Girls Just Want to Have Fun». Κι όμως, την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι, η ίδια δεν ήθελε να το ηχογραφήσει.

Η ιστορία πίσω από τη μεγάλη επιτυχία της αποκαλύπτεται στο «Let the Canary Sing», το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της Σίντι Λόπερ, που έκανε πρεμιέρα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Tribeca.

«Προσπαθούσα πραγματικά σκληρά να φτιάξω έναν ύμνο που θα ενέπνεε τις γυναίκες και θα άνοιγε τις πόρτες σε όλες. Όχι απλά μια ομάδα γυναικών, αλλά κάθε κορίτσι θα μπορούσε να δει τον εαυτό της σε αυτό και να συνειδητοποιήσει ότι και εκείνη θα μπορούσε να έχει μια χαρούμενη ζωή», δήλωσε η τραγουδίστρια στο People.

Όμως, την πρώτη φορά που άκουσε το «Girls Just Want to Have Fun» δεν είδε σε αυτό ένα δυνητικό τραγούδι ενδυνάμωσης για τις γυναίκες. Ο Ρόμπερτ Χάζαρντ το έγραψε και ήταν ο πρώτος που το ηχογράφησε και ο τότε παραγωγός της Σίντι Λόπερ, Ρικ Σέρτοφ, την πήγε να τον ακούσει να το τραγουδάει live.

«Δεν θα κάνω ποτέ αυτό το γαμ@@@νο τραγούδι», του είπε στο αυτί η Σίντι Λόπερ, θυμάται ο Ρικ Σέρτοφ στο ντοκιμαντέρ. Η ίδια δεν ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τις γυναίκες, που ήταν γραμμένο από ανδρική σκοπιά. «Κάθε φορά που θέλουμε να διασκεδάσουμε, είμαστε πόρνες», σχολιάζει στο ντοκιμαντέρ η τραγουδίστρια (σ.σ. χρησιμοποιείται επακριβώς η ορολογία που χρησιμοποίησε η Σίντι Λόπερ).

Μαζί με τον παραγωγό της δούλεψαν έκαναν πολλά ντέμο του τραγουδιού, καθώς η Σίντι Λόπερ ήθελε να ακούγεται πιο κεφάτο, αν επρόκειτο να το τραγουδήσει από μια γυναικεία σκοπιά. Αφού δοκίμασαν διάφορους νέους ήχους, κατέληξαν στην τελική εκδοχή.

Όταν ήρθε η ώρα για το βίντεο κλιπ, η Σίντι Λόπερ ήθελε να εμφανιστεί σε αυτό ένα ποικιλόμορφο καστ γυναικών. Αυτό «ήταν ένα καλό μήνυμα για τα παιδιά και ιδιαίτερα τις έφηβες», λέει στο ντοκιμαντέρ ο Boy George.