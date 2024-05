Singapore Airlines: Η συγγνώμη της εταιρείας για την πτήση με τον έναν νεκρό- Οι τραυματίες θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις

Συγγνώμη για τον θάνατο ενός επιβάτη από ανακοπή και τους δεκάδες τραυματισμούς σε πτήση, ζήτησε η Singapore Airlines. Η πτήση SQ321 εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο - Σιγκαπούρη όταν έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Singapore Airlines, Goh Choon Phong, εξέφρασε τα «θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος επιβάτη» και αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στην πτήση μέσω βίντεο.

«Λυπούμαστε βαθιά για αυτό το περιστατικό και δεσμευόμαστε να παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο SQ321, καθώς και στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του επιβάτη που απεβίωσε».

»Μια πτήση με 143 επιβάτες και μέλη του πληρώματος SQ321, που ήταν σε θέση να ταξιδέψουν, έφτασε στη Σιγκαπούρη σήμερα το πρωί στις 05:05 (ώρα Σιγκαπούρης)».

»Άλλοι 79 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος από το SQ321 παραμένουν στην Μπανγκόκ. Αυτό περιλαμβάνει όσους λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονταν στην πτήση. Οι συνάδελφοί μας βρίσκονται στο έδαφος παρέχοντάς τους κάθε δυνατή βοήθεια».

Οι επιβάτες που τραυματίστηκαν αναμένεται να κινηθούν νομικά και να διεκδικήσουν αποζημίωση, αλλά το ποσό που ενδέχεται να λάβει ο καθένας μπορεί να διαφέρει ακόμη και για πανομοιότυπους τραυματισμούς λόγω διεθνούς συνθήκης.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, η Singapore Airlines είναι υπεύθυνη για ατυχήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αναταράξεις, σε διεθνείς πτήσεις, ανεξάρτητα από το εάν ήταν αμέλεια της αεροπορικής εταιρείας, σύμφωνα με τους δικηγόρους της αεροπορίας των ΗΠΑ. Εάν οι επιβάτες υποβάλουν μήνυση, η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να αμφισβητήσει αποζημίωση έως και 175.000 δολάρια περίπου.

Εάν ένας επιβάτης ζητήσει μεγαλύτερη αποζημίωση, η Singapore Airlines μπορεί να προσπαθήσει να περιορίσει την ευθύνη αποδεικνύοντας ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει τις αναταράξεις, δήλωσε ο Μάικ Ντάνκο, δικηγόρος στην Καλιφόρνια που εκπροσωπεί τους επιβάτες. Είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες σπάνια υπερισχύουν σε τέτοια επιχειρήματα.

Ο νομικός εκπρόσωπος των επιβατών είπε ότι η αεροπορική εταιρεία μπορεί επίσης να περιορίσει την ευθύνη της αν αποδείξει ότι ο επιβάτης φέρει μέρος της ευθύνης για τον τραυματισμό, καθώς αγνόησε τις προειδοποιήσεις να φορέσει ζώνη ασφαλείας.

Το μέγεθος των αποζημιώσεων εξαρτάται συχνά από τη χώρα στην οποία υποβάλλεται η υπόθεση και τον τρόπο με τον οποίο το νομικό σύστημα αξιολογεί το ποσό της αποζημίωσης.

