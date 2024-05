Singapore Airlines: «Αναταράξεις καθαρού αέρα» η πιθανή αιτία για τη «βουτιά» του αεροσκάφους

Θυελλώδεις ήταν οι καιρικές συνθήκες στα νότια τμήματα της Μιανμάρ, με συχνές αστραπές να καταγράφονται στην περιοχή όπου το αεροσκάφος της Singapore Airlines φαίνεται να έχασε ύψος, με αποτέλεσμα ένας 73χρονος Βρετανός υπήκοος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 53 επιβαίνοντες να τραυματιστούν από τις αναταράξεις στην πτήση Λονδίνο - Σιγκαπούρη.

Η πρόγνωση καιρού για την περιοχή αυτή σήμερα έδειχνε πράγματι ότι θα υπήρχαν μεμονωμένα ή περιστασιακά ενσωματωμένα σύννεφα cumulonimbus -πιο γνωστά ως σύννεφα καταιγίδας- μέχρι το ύψος των 15.240 μέτρων (50.000 πόδια). Οι άνεμοι στο εσωτερικό ενός σύννεφου cumulonimbus είναι οι πιο ταραχώδεις με έντονα ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, ενώ τα θανατηφόρα ατυχήματα που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από αναταράξεις είναι εξαιρετικά σπάνια.

Παραμένει άγνωστο κατά πόσο ο πιλότος του αεροσκάφους της Singapore Airlines πετούσε μέσα σε αυτό το σύννεφο με κάποιες αναταράξεις πριν πέσει σε σοβαρό καθοδικό ρεύμα, το οποίο θα ανάγκαζε το αεροπλάνο να χάσει πολύ γρήγορα ύψος.

Πιθανό είναι επίσης το ενδεχόμενο ο πιλότος να προσπάθησε να αποφύγει τις καταιγίδες και το αεροσκάφος να βρέθηκε αντιμέτωπο με «αναταράξεις καθαρού αέρα», οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν σε ορισμένες περιοχές, αλλά εμφανίζονται απρόβλεπτα σε ανέφελο ουρανό γύρω από το μεγάλο σύννεφο cumulonimbus.

Το περιστατικό της Singapore Airlines έλαβε χώρα εντός της ζώνης διατροπικής σύγκλισης, όπου οι καταιγίδες είναι διαβόητες. «Οι καταιγίδες εμφανίζονται σε περίοπτη θέση στην οθόνη πλοήγησης των πιλότων - αλλά μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης παράκαμψη του συμπλέγματος καταιγίδων, καθώς μπορεί να εκτείνονται πολύ περισσότερο από 50 ναυτικά μίλια», εξήγησε στον Guardian ο πρώην πιλότος, Μάρκο Τσαν.

