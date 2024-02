Σχεδόν 1 στους 5 Αμερικανούς πιστεύουν τη θεωρία συνωμοσίας για τη Σουίφτ και τον Μπάιντεν

Η Τέιλορ Σουίφτ συμμετέχει σε μια συνωμοσία για να βοηθήσει τον Τζο Μπάιντεν να επανεκλεγεί; Κι όμως, σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανός το πιστεύουν αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Η συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας άρχισε να κυκλοφορεί σε δεξιά ΜΜΕ όταν έγινε γνωστή η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον σταρ του NFL, Τράβις Κέλσι. Μάλιστα, η εν λόγω θεωρία συνωμοσίας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «στήθηκε» το Super Bowl, για να το κατακτήσει η ομάδα του αγαπημένου της ποπ σταρ.

Στη δημοσκόπηση που έκανε το πανεπιστήμιο Monmouth, το 18% δήλωσαν ότι πιστεύουν αυτή τη θεωρία συνωμοσίας. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 71% αυτών που έδωσαν αυτή την απάντηση είναι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ το 83% δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το 73% των ερωτηθέντων δεν πιστεύουν ότι ισχύουν τα όσα αναφέρει η συγκεκριμένη θεωρία συνωμοσίας για την Τέιλορ Σουίφτ, ενώ το 9% δεν ξέρουν τι ισχύει. Τέλος, το 46% των ερωτηθέντων είχαν ακούσει αυτή τη θεωρία.

«Η δήθεν συνωμοσία με την Τέιλορ Σουίφτ βρίσκει ανταπόκριση σε ένα σεβαστό αριθμό υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ» δήλωσε ο Πάτρικ Μάρεϊ, διευθυντής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων του πανεπιστημίου Monmouth. «Ακόμη και πολλοί που δεν την είχαν ακούσει προτού τους ρωτήσουμε, θεώρησαν πιστευτή αυτή την ιδέα», συμπλήρωσε.

Στις προεδρικές εκλογές του 2020, η Τέιλορ Σουίφτ υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος φέρεται να επιδιώκει να επαναληφθεί αυτό φέτος. Πριν από το Super Bowl, κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα έκανε κάποιου είδους παρέμβαση στο ημίχρονο, για να υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν.

Αυτό δεν συνέβη ποτέ, αλλά οι Chiefs του Τράβις Κέλσι νίκησαν, κάτι που υποτίθεται ότι ήταν κομμάτι του «πανούργου» σχεδίου του Μπάιντεν, σύμφωνα με τη θεωρία συνωμοσίας. Πάντως, η ομάδα του Αμερικανού προέδρου τρόλαρε αυτή τη φήμη με ένα meme.

Μετά τη νίκη των Chiefs, αναρτήθηκε στο Twitter μια φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν στην οποία τα μάτια του «πετούν» λέιζερ, ενώ το σχόλιο ήταν: «Όπως το σχεδιάσαμε».

