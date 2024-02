Super Bowl: Οι πανηγυρισμοί της Τέιλορ Σουίφτ στην αγκαλιά του Τράβις Κέλσι

Η Τέιλορ Σουίφτ παρακολούθησε από κοντά το Super Bowl και πανηγύρισε με τον σύντροφο της Τράβις Κελσι την κατάκτηση του τροπαίου από τους Kansas City Chiefs.

Τις προηγούμενες ημέρες πολλοί αναρωτιούνταν αν η Τέιλορ Σουίφτ θα προλάβει να φτάσει στο Λας Βέγκας από το Τόκιο, μετά τη συναυλία της, όπως και έγινε τελικά και παρακολούθησε το μεγάλο αθλητικό γεγονός μαζί με φίλους της.

Δίπλα της για να υποστηρίξουν τον σύντροφο της αλλά και να απολαύσουν τον αγώνα, ήταν οι Μπλέικ Λάιβλι, Λάνα Ντελ Ρέι, Άσλεϊ Αβινόν, Ice Spice και Κέλι Σπέρι. Η Τέιλορ Σουίφτ πανηγύρισε με τους φίλους της τη νίκη του συντρόφου της Τράβις Κέλσι με τους Kansas City Chiefs.

She's here.



Taylor Swift has arrived at Allegiant Stadium for Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/dYGYpt2dQ0 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 11, 2024

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW — NFL (@NFL) February 11, 2024

Βίντεο κατέγραψε τους πανηγυρισμούς της παρέας για την κατάκτηση του Super Bowl από τους Kansas City Chiefs, όταν αναψυκτικά και ποπκορν χύθηκαν ενώ οι φίλοι χοροπηδούσαν όταν ο Μεκόλ Χάρντμαν χάρισε τη νίκη στην ομάδα από το Κάνσας.

Ice Spice, Taylor Swift and Blake Lively at the Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/0oKOgf1laT — 21 (@21metgala) February 11, 2024

The box is LIT pic.twitter.com/acIsWBREQV — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

Μετά το τέλος του αγώνα, η Αμερικανίδα σταρ κατέβηκε στο γήπεδο με την μητέρα του συντρόφου της, την Ντόνα Κέλσι, για να ακούσουν τον νικητήριο λόγο του Τράβις Κέλσι. Έπειτα το ζευγάρι πανηγύρισε με αγκαλιές και φιλιά τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή.

Σε προηγούμενη χρονική στιγμή, όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Τράβις Κέλσι πως βλέπει την παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ και την δημοσιότητα που φέρνει στην αθλητική σεζόν του 2023-2024 ο αθλητής είπε: «Δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από διασκεδαστικό. Και οι δύο μαθαίνουμε σχετικά με αυτό το lifestyle, γνωρίζοντας ότι εγώ την έφερα στον κόσμο του αμερικάνικου φούτμπολ. Είναι μια ανέλπιστη διαδρομή με την οποία περνάω τέλεια».

Με πληροφορίες από το People