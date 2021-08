Το επιτυχημένο τραγούδι Essence του Wizkid έχει γίνει το πιο «Shazamed» τραγούδι στις ΗΠΑ.

Το Shazam, η εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι χρήστες για τον εντοπισμό τραγουδιών, έδωσε τα συγχαρητήριά του μέσω Twitter στον Νιγηριανό σούπερ σταρ.

Big congrats to @wizkidayo !! #Essence is now the most Shazamed song in the United States 🎉 pic.twitter.com/6swZKjAam9

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο στο άλμπουμ «Made in Lagos» με τη συμμετοχή επίσης του Νιγηριανού τραγουδιστή Tems.

Ένα remix που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα περιελάβανε και τον Τζάστιν Μπίμπερ, κάτι που αύξησε επίσης τη δημοτικότητά του.

Το Essence κέρδισε ευρεία αναγνώριση και συμπεριλήφθηκε στα 30 κορυφαία τραγούδια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για το 2020.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4