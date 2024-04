Σεσμός στην Ταϊβάν: Στους 13 οι νεκροί - Πάνω από 600 είναι οι εγκλωβισμένοι

Ελικόπτερα συνέχισαν σήμερα να απομακρύνουν δεκάδες τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εδώ και τέσσερις ημέρες εξαιτίας κατολισθέσεων σε ένα βουνό στο ανατολικό τμήμα της νήσου της Ταϊβάν, που συγκλονίστηκε από έναν ισχυρό σεισμό, με τουλάχιστον 13 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών, την ισχυρότερη εδώ και 25 χρόνια στην Ταϊβάν, έξι άνθρωποι αγνοούνται και περισσότεροι από 1.100 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα αύξηση του αριθμού των νεκρών αφότου ανέσυραν τρία πτώματα που είχαν εντοπίσει σε μια διαδρομή πεζοπορίας.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σήραγγες ή σε απομακρυσμένες περιοχές εξαιτίας των κατολισθήσεων, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης διανέμουν είδη πρώτης ανάγκης με τη βοήθεια ελικοπτέρων σε πολλούς κατοίκους που έχουν απομονωθεί, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Καταστροφών.

🇹🇼 Rescue teams are searching for a family of five feared trapped in a rockslide following #Taiwan’s biggest #earthquake in 25 years, which has left at least 12 dead.



Two bodies have been found in the Taroko National Park in Hualien County about 150 kilometers from #Taipei 👇 pic.twitter.com/7eN07MHPBi — FRANCE 24 English (@France24_en) April 5, 2024

Στο επίκεντρο του σεισμού, τη Χουάλιεν, μια πόλη με πληθυσμό 100.000 κατοίκων στις ανατολικές ακτές, έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 300 μετασεισμοί από την Τετάρτη, μεταξύ άλλων μια δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σήμερα το πρωί.

Taiwan's earthquake preparedness measures seem to have worked as the number of casualties this time was significantly lower compared to the 1999 disaster that claimed 2,400 lives. pic.twitter.com/ADrYxPtAzR — DW News (@dwnews) April 6, 2024

Ελικόπτερα έχουν αυξήσει τις διαδρομές τους σήμερα προκειμένου να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία τουρίστες που είχαν παγιδευτεί στο εθνικό πάρκο Ταρόκο, που προσελκύει πεζοπόρους λόγω των φαραγγιών του. Το πρωί, ένα ελικόπτερο απομάκρυνε 12 ανθρώπους, την ώρα που ένα δεύτερο ελικόπτερο μετέφερε άλλους 16, όπως διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Μια αερογέφυρα έχει επίσης δημιουργηθεί με ένα πολυτελές ξενοδοχείο, όπου περισσότεροι από 400 τουρίστες και εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά τον σεισμό. Ελικόπτερα έριξαν επίσης είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που παραμένουν απομονωμένοι, όπως μια ομάδα φοιτητών, καθηγητών και κατοίκων που έχουν παγιδευτεί σε ένα δημοτικό σχολείο, που έχει αποκλειστεί.

Hundreds of tourists have been located safely in Taiwan, a day after a 7.2 magnitude earthquake struck the island.



Despite hundreds of aftershocks, rescue efforts have also successfully reached a crew of miners in the mountainous region. pic.twitter.com/EGM2XMkmlW — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2024

Σε άλλες περιοχές, οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν προσπάθειες να καθαρίσουν τους δρόμους και τις εισόδους των τούνελ που έχουν κλείσει από τεράστια κομμάτια βράχων. «Οι διασώστες δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες», δήλωσε ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος της Ταϊβάν Χσιάο Μπι-χιμ, χαρακτηρίζοντάς τους «πραγματικούς ήρωες μιας δυνατής Ταϊβάν».