Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν: Βίντεο απόλυτης καταστροφής - Γιατί δεν έπεσε ο ουρανοξύστης των 508 μέτρων Taipei 101

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που αποτυπώνουν τα δευτερόλεπτα τρόμου που πέρασαν οι κάτοικοι της Ταϊβάν, κατά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια, κάτι που το αποδεικνύουν και τα βίντεο. Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός, πως ο ουρανοξύστης Taipei 101 που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, δεν έπαθε τίποτα. Ο Taipei 101 είχε τον τίτλο του ψηλότερου κτηρίου στον κόσμο μέχρι το 2004, ως τα εγκαίνια του Μπουρτζ Χαλίφα στις 4 Ιανουαρίου 2010.

Το διάσημο κτίριο των 1.670 ποδιών, (508 μέτρα) και των 101 ορόφων, έχει μια ατσάλινη σφαίρα 703 τόνων που κρέμεται μεταξύ του 88ου και του 92ου ορόφου, η οποία λειτουργεί ως «σύστημα απόσβεσης» για τη μείωση της ταλάντωσης του κτιρίου κατά 30-40% κατά τη διάρκεια σεισμών και τυφώνων στην Ταϊβάν.

The 1,670ft building famously has a 703 ton steel ball hanging between the 88th and 92nd floors, which acts as a "dampener system" to reduce building sway by 30-40% during earthquakes and typhoons in Taiwan.



Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του σεισμού, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.050 έχουν τραυματιστεί. Οι ομάδες διάσωσης μάλιστα προσπαθούν να προσεγγίσουν περισσότερους από 100 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε περιοχές εξόρυξης και σε ένα εθνικό πάρκο.

These nurses risk their lives to literally save lives of babies during earthquake in Taiwan.



Real life heros!



