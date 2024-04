Σερβία: Νεκρός στη φυλακή ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 2χρονου κοριτσιού

Νεκρός είναι ένας εκ των συλληφθέντων για τη δολοφονία της 2χρονης Ντάνκα Ίλιτς στη Σερβία, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας της Σερβίας, ο φερόμενος ως συνεργός των δολοφόνων της 2χρονης Ντάνκα, πέθανε στη φυλακή σήμερα το πρωί «από φυσικά αίτια». «Αρρώστησε νωρίς το πρωί σήμερα και παρά την ταχεία δράση της αστυνομίας και των γιατρών, απεβίωσε. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι πέθανε από φυσικά αίτια», αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου της σερβικής αστυνομίας.

Ο νεκρός άνδρας, είναι ανάμεσα στους δύο άνδρες που συνελήφθησαν εχθές, με την κατηγορία πως βοήθησαν τους δύο πρώτους που έχουν συλληφθεί και ομολόγησαν τη δολοφονία, να μεταφέρουν τη σορό του κοριτσιού από τη χωματερή σε μια άλλη περιοχή, προς το παρόν άγνωστη. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού του παιδιού.

Η Ντάνκα Ίλιτς εξαφανίστηκε στις 26 Μαρτίου από την πόλη Μπορ και αναζητούνταν για τουλάχιστον 10 ημέρες, προτού οι αρχές ανακοινώσουν την Τετάρτη τις δύο πρώτες συλλήψεις. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον θάνατο της προκάλεσαν δύο εργαζόμενοι της υπηρεσίας ύδρευσης, οι οποίοι συνελήφθησαν και παραδέχθηκαν την ενοχή τους.

Οι δύο συλληφθέντες, ο οδηγός και ο επιβάτης του οχήματος, ομολόγησαν ότι το κοριτσάκι απομακρύνθηκε από τους γονείς του, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Τότε μετέφεραν το πτώμα του σε μια παράνομη χωματερή.

Serbia police arrest 2 men accused of hitting 2-year-old girl with car and dumping her body(Danka Ilic) 0604024 / Servische politie arresteert twee mannen die ervan worden beschuldigd een 2-jarig meisje met een auto te hebben aangereden en haar lichaam te hebben gedumpt pic.twitter.com/qLj6GTAgJP