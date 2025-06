Σερ Ντέιβιντ: Ο Μπέκαμ ετοιμάζεται να γίνει ιππότης

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ανάμεσα στα πρόσωπα που πρόκειται να τιμηθούν από τον βασιλιά Κάρολο στο πλαίσιο της ετήσιας λίστας γενεθλίων του μονάρχη.

Ο 50χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας είχε τιμηθεί το 2003 με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE), ωστόσο πλέον φαίνεται ότι επίκειται η απονομή του τίτλου του ιππότη (knighthood), ως αναγνώριση τόσο της αθλητικής του πορείας όσο και της κοινωνικής του προσφοράς.

Τι σημαίνει ο τίτλος του ιππότη

Ο τίτλος του ιππότη (knighthood), εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί ένα ανώτερο επίπεδο τιμητικής διάκρισης σε σχέση με εκείνο του OBE. Οι τίτλοι όπως OBE (Officer of the Order of the British Empire) απονέμονται για σημαντική προσφορά στον πολιτισμό, τον αθλητισμό ή την κοινωνία, όμως δεν συνοδεύονται από προσφωνήσεις. Αντίθετα, η αναγόρευση σε ιππότη επιτρέπει στον αποδέκτη να φέρει επισήμως τον τίτλο «Sir» πριν από το όνομά του, και θεωρείται μία από τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να απονείμει το βρετανικό κράτος σε πολίτες του.

Η επίσημη λίστα τιμώμενων προσώπων αναμένεται να δημοσιευτεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο Μπέκαμ είχε εκπροσωπήσει την Αγγλία σε 115 αγώνες και είχε αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης, των ΛΑ Γκάλαξι, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2013.

Φημολογείται ότι η πρώτη του υποψηφιότητα για ιπποτισμό κατατέθηκε το 2011.

Το 2017, βρετανικά μέσα είχαν δημοσιεύσει στοιχεία από διαρροή προσωπικών email, στα οποία ο Μπέκαμ φερόταν να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το σύστημα τιμητικών διακρίσεων και την αρμόδια επιτροπή. Εκπρόσωπος του Μπέκαμ είχε τότε δηλώσει ότι τα email ήταν προϊόν «παραβίασης», «παραποίησης» και «προσωπικής αλληλογραφίας».

Ο Μπέκαμ είναι παντρεμένος από το 1999 με τη σχεδιάστρια μόδας και πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, Βικτόρια Μπέκαμ. Μαζί έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ Σέβεν.

Πέρα από την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία, ο Μπέκαμ είχε σημαντική συμβολή στην προσπάθεια ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, ενώ από το 2005 είναι πρεσβευτής της Unicef. Το 2015, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών συνεργασίας, δημιουργήθηκε το «David Beckham Unicef Fund», που στηρίζει ευάλωτα παιδιά παγκοσμίως.

Το 2024 έγινε επίσης πρεσβευτής του King's Foundation, του φιλανθρωπικού οργανισμού του βασιλιά Καρόλου, με σκοπό την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν θα τοποθετηθεί εις ότι αφορά εικασίες σχετικά με τιμητικές διακρίσεις. Εκπρόσωποι του Μπέκαμ επίσης δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

Με πληροφορίες από BBC