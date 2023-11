Σενεγάλη: Κατασχέθηκαν σχεδόν 3 τόνοι κοκαΐνης

Σχεδόν τρεις τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις στη Σενεγάλη.

Το πολεμικό ναυτικό της Σενεγάλης δημοσίευσε στο X πως το πλήρωμα περιπολικού προχώρησε στην κατάσχεση «σχεδόν 3 τόνων καθαρής κοκαΐνης σε πλοίο που ελέγχθηκε 150 χιλιόμετρα ανοικτά» του Ντακάρ.

Ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων της Σενεγάλης, διατηρώντας την ανωνυμία του, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως το σκάφος μετέφερε 2.975 κιλά κοκαΐνης. Το πλοίο ελέγχθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σημείωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του αφρικανικού κράτους σε πρότερη ανακοίνωσή τους. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε ως τη ναυτική βάση του Ντακάρ, όπου άρχισε η διαδικασία «ταυτοποίησης και καταμέτρησης των κατασχεθέντων ειδών».

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος είναι ένας υπήκοος Σενεγάλης και διενεργείται σχετική έρευνα που ακόμη βρίσκεται «σε εξέλιξη», είπε αξιωματικός του ΠΝ στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των υπολοίπων ναυτικών, ούτε από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος. Το πλοίο ονομάζεται Ville d’Abidjan και αναχαιτίστηκε «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

